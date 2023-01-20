«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Марез вывел «горожан» вперёд на 64-й минуте

Сегодня, 19 января, проходит перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» играет с «Тоттенхэмом». Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте «Манчестер Сити» провёл атаку левым флангом. Затем мяч перевели направо, где Рияд Марез за счёт дриблинга обыграл соперника и дальним ударом отправил мяч низом, пробив в ближний угол — 3:2.

«Горожане» занимают вторую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. «Тоттенхэм» располагается на пятом месте, имея в активе 33 очка. Отставание от четвёртой строчки – пять очков.