Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Комментарии

В Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местный «Ювентус» встречался с «Монцей». Стартовый свисток главного арбитра Ивано Пеццуто прозвучал в 23:00 по московскому времени.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи — отличился Мойзе Кин, выведя туринский клуб вперёд. «Монце» удалось отыграться ещё до перерыва усилиями Маттиа Валоти.

Решающий гол в матче был забит на 78-й минуте игрового времени — отличился Федерико Кьеза, принеся «Ювентусу» победу и выход в четвертьфинал турнира.

Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты Кубка Италии — в следующий раунд турнира пробились «Интер», «Торино», «Фиорентина», «Рома», «Кремонезе», «Аталанта», «Лацио» и «Ювентус».

Кубок Италии. 1/8 финала
19 января 2023, четверг. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Монца
Монца
1:0 Кин – 8'   1:1 Валоти – 24'   2:1 Кьеза – 78'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023