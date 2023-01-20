«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
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В Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местный «Ювентус» встречался с «Монцей». Стартовый свисток главного арбитра Ивано Пеццуто прозвучал в 23:00 по московскому времени.
Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи — отличился Мойзе Кин, выведя туринский клуб вперёд. «Монце» удалось отыграться ещё до перерыва усилиями Маттиа Валоти.
Решающий гол в матче был забит на 78-й минуте игрового времени — отличился Федерико Кьеза, принеся «Ювентусу» победу и выход в четвертьфинал турнира.
Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты Кубка Италии — в следующий раунд турнира пробились «Интер», «Торино», «Фиорентина», «Рома», «Кремонезе», «Аталанта», «Лацио» и «Ювентус».
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