Антонио Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:4).

«Если бы я требовал того же уровня, что и в «Ювентусе» и «Интере», это могло быть опасно, так как моё разочарование могло быть очень большим. Вместо этого я знаю, какова моя задача в этой ситуации, и я очень много работаю, потому что хочу стать лучше. Я хочу улучшить команду и клуб своим видением, своей идеей, своими предложениями. Сегодня мы показали хорошую игру и оказали на них большое давление. В то же время я разочарован. Это первый случай в моей карьере, когда моя команда пропускает четыре мяча за один тайм. Мы должны продолжать работать и стараться улучшить эту группу игроков. Когда я говорю вам, что мы должны сократить разрыв, процесс только начался», — приводит слова Конте Yahoo Sports.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 33 очка.