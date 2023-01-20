«Реал» вырвал победу у «Вильярреала» в 1/8 Кубка Испании, уступая 0:2 после 1-го тайма

Сегодня, 20 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» играл с «Вильярреалом». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск.
Мадридцы неудачно начали встречу: уже на четвёртой минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Этьена Капу с передачи Жерара Морено. На 42-й минуте Саму Чуквезе укрепил преимущество «Вильярреала», ассистировал вновь Жерар Морено.
На 57-й минуте «сливочные» сократили отставание в счёте благодаря голу Винисиуса, точный пас ему отдал Даниель Себальос. На 69-й минуте защитник Эдер Милитао сравнял счёт в этой встрече. На 86-й минуте матча полузащитник Даниель Себальос с передачи Марко Асенсио принёс команде волевую победу и выход в четвертьфинал Кубка Испании — 3:2.
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