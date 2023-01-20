Писарев оценил перспективы Галактионова на посту главного тренера «Локомотива»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов имеет все шансы добиться результатов с командой, это молодой и перспективный специалист, заявил тренер сборной России Николай Писарев.
«Говорил и буду говорить хорошо о Галактионове. Это молодой и перспективный тренер, у которого есть все шансы добиться результатов с «Локомотивом». Я с ним постоянно на связи», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».
Галактионов был назначен главным тренером «Локомотива» 12 ноября. После 17 туров «Локомотив» занимает 14‑е место в таблице РПЛ.
Ранее российский специалист возглавлял «Пари Нижний Новгород». Нижегородская команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей под руководством Галактионова.
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