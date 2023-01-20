Шалимов: ситуация с Промесом — шанс для Зиньковского его подвинуть, забивая на сборах

Бывший главный тренер нескольких российских клубов Игорь Шалимов оценил ситуацию с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, который пропускает зимние сборы команды в ОАЭ и тренируется по индивидуальной программе в Москве, заявив, что футболист красно-белых Антон Зиньковский может воспользоваться этим обстоятельством и завоевать место в основном составе.

«Предсезонка — период важный, но, вероятно, ничего другого, кроме как домашняя подготовка, у Промеса не остаётся. Значит будет он готовиться по индивидуальной программе, а далее, уже в игровой период, за несколько матчей, доберёт форму — за три-четыре игры.



Для «Спартака», конечно, важно, чтобы игрок был готов с первого же весеннего тура, и всё зависит от того, как голландец пройдёт подготовку. В принципе, прогноз благоприятный — Квинси парень опытный, тренера тоже ему предоставят, организация процесса будет хорошая.



В то же время нынешняя ситуация — шанс для Зиньковского, который будет проводить матчи на сборах. Надо доказывать. И чтобы ворваться в состав и подвинуть Промеса, надо забивать на сборах», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».