Лидер сборной Камеруна подписал контракт с «Бешикташем»

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар подписал контракт с турецким «Бешикташем». Об этом в своём «твиттере» сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации итальянского журналиста, бывший нападающий саудовского «Аль-Насра» подписал контракт с «Бешикташем» до 2025 года. Ранее стало известно, что Абубакар был вынужден покинуть гранд Саудовской Аравии из-за подписания «Аль-Насром» португальского форварда Криштиану Роналду. Уход камерунца позволил внести звезду сборной Португалии в заявку на сезон.

30-летний Абубакар раньше уже защищал цвета «Бешикташа», выступая за клуб в сезонах 2016/2017 и 2020/2021. Летом 2021 года камерунец перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента.

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