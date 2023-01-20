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Дмитрий Радченко ответил, на игру какого легионера «Зенита» снова посмотрел бы в РПЛ

Дмитрий Радченко ответил, на игру какого легионера «Зенита» снова посмотрел бы в РПЛ
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру бразильского нападающего Халка.

«Кого из легионеров хотел бы вернуть в РПЛ? За эти десятилетия было очень много иностранцев в российском чемпионате. Мне нравились легионеры, которые играли в «Зените». С удовольствием снова посмотрел бы на Халка и игроков похожего уровня», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Халк выступал за санкт-петербургский «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Бразилец в составе клуба стал чемпионом России в сезоне-2014/2015. Сейчас Халк является игроком бразильского «Атлетико Минейро». Футболисту 36 лет.

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