Дмитрий Радченко ответил, на игру какого легионера «Зенита» снова посмотрел бы в РПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру бразильского нападающего Халка.



«Кого из легионеров хотел бы вернуть в РПЛ? За эти десятилетия было очень много иностранцев в российском чемпионате. Мне нравились легионеры, которые играли в «Зените». С удовольствием снова посмотрел бы на Халка и игроков похожего уровня», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Халк выступал за санкт-петербургский «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Бразилец в составе клуба стал чемпионом России в сезоне-2014/2015. Сейчас Халк является игроком бразильского «Атлетико Минейро». Футболисту 36 лет.