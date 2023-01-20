«Бавария» хочет подписать Хаверца из «Челси». Переход может состояться летом

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении немецкого нападающего лондонского «Челси» Кая Хаверца. Об этом в своём TikTok сообщает известный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации журналиста, «Бавария» пристально следит за ситуацией вокруг Хаверца. Переход футболиста сборной Германии в стан рекордмайстера может состояться уже в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить от € 40 млн до € 60 млн.
23-летний Хаверц стал игроком «Челси» в 2019 году, перейдя из леверкузенского «Байера» за € 80 млн. В составе «аристократов» немец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году, забив победный гол в финале с «Манчестер Сити» (1:0). Также Хаверц стал победителем Клубного чемпионата мира и Суперкубка Европы в 2022 году.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
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