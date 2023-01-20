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Тренер вратарей «Зенита»: Кержаков — фаворит в плане конкуренции среди голкиперов

Тренер вратарей «Зенита»: Кержаков — фаворит в плане конкуренции среди голкиперов
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Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал о подготовке ко второй части сезона на зимних сборах. Также специалист высказался о конкуренции во вратарской линии сине-бело-голубых.

«Как себя чувствует Одоевский, который пропустил всю осень из-за травмы? Он в хорошем состоянии. Но надо сказать, что как такового отпуска из‑за этой ситуации у него не получилось. Даня проходил курсы реабилитации и физически ему сейчас даже полегче. А вот что касается технической части и специфики работы на поле, ему, конечно, сложнее. Большой был объём и к этому тоже надо привыкать. Организм по‑разному реагирует.

Как оценю конкуренцию во вратарской линии «Зенита»? Предсезонка только началась и, дай бог, чтобы все ребята были здоровы и подошли к возобновлению сезона без повреждений. Пока фаворит Миша Кержаков. Он хорошо проявил себя в первой части сезона. Думаю, все это прекрасно понимают», — приводит слова Жевнова «Матч ТВ».

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