В «Монако» отреагировали на слухи о возвращении Вадима Васильева в правление клуба

Футбольный клуб «Монако» выступил с опровержением информации о возвращении бывшего генерального директора и вице-президента клуба российского бизнесмена Вадима Васильева.
«Футбольный клуб «Монако» заявляет, что информация в статье, опубликованной в газете L'Equipe, является ложной. «Монако» и наш президент Дмитрий Рыболовлев категорически отрицают слухи о намерениях Вадима Васильева вернуться в клуб. Напротив, клуб подтверждает поддержку действующего руководства в лице генерального менеджера Бена Ламбрехта и спортивного директора Пола Митчелла. Клуб также полностью доверяет своему тренеру Филиппу Клеману во второй части сезона», — гласит заявление «Монако» на официальном сайте клуба.
Вадим Васильев работал в «Монако» с 2013 по 2019 год, после чего был освобождён от занимаемых им должностей.
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