Агент Головина: у Саши есть цель поиграть в АПЛ, но все знают об отношении к россиянам там

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что у российского футболиста есть цель сыграть в английской Премьер-лиге.

«Как дела у Головина с иностранными языками? Саша разговаривает и на французском, и на английском, с этим у него нет никаких проблем. На каком лучше? Знаете, плюс-минус на обоих, и понимает речь, и разговаривает тоже.

У Саши есть цель поиграть в АПЛ, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон.

Проявлял ли какой-нибудь клуб интерес к Саше в 2023 году? Это я оставлю без комментария. Может ли он уйти из «Монако» уже зимой? Тоже без комментариев. Скоро всё узнаете», — приводит слова Клюева Metaratings.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, после того как перешёл в стан монегасков из московского ЦСКА. 26-летний россиянин отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами в 27 матчах текущего сезона.

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