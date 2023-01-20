В «Спартаке» сообщили, что «Левски» отказался от товарищеского матча с красно-белыми.

«Сегодня «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае. Наш клуб рассматривает возможность проведения игры с другим соперником», — передаёт сообщение пресс-службы «Спартака» корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, программа зимней подготовки «Левски» включала в себя три матча с командами из России — «Краснодаром», «Спартаком» (Москва) и «Уралом» (Екатеринбург). Первый матч – с «Краснодаром», который должен был состояться 17 января, ранее был отменён по решению российского клуба без объяснения причин.



Ранее сообщалось о том, что ультрас болгарского клуба протестовали против проведения матчей с любыми российскими клубами на сборах.