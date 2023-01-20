В «Спартаке» сообщили, что «Левски» отказался от товарищеского матча с красно-белыми.
«Сегодня «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае. Наш клуб рассматривает возможность проведения игры с другим соперником», — передаёт сообщение пресс-службы «Спартака» корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, программа зимней подготовки «Левски» включала в себя три матча с командами из России — «Краснодаром», «Спартаком» (Москва) и «Уралом» (Екатеринбург). Первый матч – с «Краснодаром», который должен был состояться 17 января, ранее был отменён по решению российского клуба без объяснения причин.
Ранее сообщалось о том, что ультрас болгарского клуба протестовали против проведения матчей с любыми российскими клубами на сборах.
- 20 января 2023
-
14:39
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:31
-
12:30
-
12:16
-
12:08
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:47
-
11:35
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:10
-
11:05