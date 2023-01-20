Коди Гакпо рассказал, чем различается игра в АПЛ и чемпионате Нидерландов

Футболист «Ливерпуля» Коди Гакпо, перешедший в стан мерсисайдцев в декабре 2022 года из ПСВ, рассказал о том, чем отличается игра в английской Премьер-лиге от игры в чемпионате Нидерландов, и о помощи в адаптации в новом клубе со стороны защитника Вирджила ван Дейка и полузащитника Кёртиса Джонса.
«В АПЛ по-настоящему быстрая игра, мне это нравится. В этом самая большая разница между чемпионатом Англии и нидерландской Эредивизии, в скорости игры.
В ПСВ мы постепенно наращивали темп, требовалось больше времени, чтобы забить гол. Здесь мы стараемся поразить ворота соперников как можно быстрее, и они отвечают нам тем же.
АПЛ много чем отличается от того, что было в Нидерландах, но я должен приспособиться как можно быстрее. В «Ливерпуле» все очень милые. Вирджил помогает мне адаптироваться. Я знаю его немного дольше, чем остальных, так как мы встречались в сборной. Он мне очень помогает, как и Кёртис. Они помогают мне в мелочах. Я очень ценю это и очень им благодарен. Я действительно рад быть здесь. «Ливерпуль» — по-настоящему хороший, дружелюбный клуб», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 20 января 2023
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