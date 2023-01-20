«Спартак» потребует неустойку от «Левски» за отказ от товарищеского матча

Московский «Спартак» потребует неустойку от болгарского клуба «Левски» за отказ от товарищеского матча. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».
Сегодня, 20 января, «Левски» объявил об отмене товарищеских матчей с московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». Эти встречи были запланированы на 22 и 31 января соответственно. Все указанные команды проводят сборы в Дубае (ОАЭ). «Спартак» потребует неустойку за отказ от матча.
Напомним, программа зимней подготовки «Левски» включала в себя три матча с командами из России — «Краснодаром», «Спартаком» (Москва) и «Уралом» (Екатеринбург). Первый матч – с «Краснодаром», который должен был состояться 17 января, был отменён, по сообщению российского клуба, без объяснения причин.
Ранее сообщалось о том, что болельщики «Левски» выступали против проведения матчей с любыми российскими клубами на сборах.
- 20 января 2023
-
17:32
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:33
-
16:20
-
16:17
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:58
-
15:46
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:14
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:39
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:05
-
14:00
-
13:56