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«Спартак» потребует неустойку от «Левски» за отказ от товарищеского матча

«Спартак» потребует неустойку от «Левски» за отказ от товарищеского матча
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Московский «Спартак» потребует неустойку от болгарского клуба «Левски» за отказ от товарищеского матча. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 20 января, «Левски» объявил об отмене товарищеских матчей с московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». Эти встречи были запланированы на 22 и 31 января соответственно. Все указанные команды проводят сборы в Дубае (ОАЭ). «Спартак» потребует неустойку за отказ от матча.

Напомним, программа зимней подготовки «Левски» включала в себя три матча с командами из России — «Краснодаром», «Спартаком» (Москва) и «Уралом» (Екатеринбург). Первый матч – с «Краснодаром», который должен был состояться 17 января, был отменён, по сообщению российского клуба, без объяснения причин.

Ранее сообщалось о том, что болельщики «Левски» выступали против проведения матчей с любыми российскими клубами на сборах.

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