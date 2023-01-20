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Sky Italia: прокурор запросил снятие девяти очков с «Ювентуса» из-за финансовых махинаций

Sky Italia: прокурор запросил снятие девяти очков с «Ювентуса» из-за финансовых махинаций
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Прокурор Джузеппе Чайн запросил снятие девяти очков у «Ювентуса» и отстранение лиц, причастных к делу, связанному с финансовыми махинациями, которые проворачивались в итальянском клубе. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, Чайн попросил отстранить от футбольной деятельности Фабио Паратичи (20 месяцев 10 дней), Андреа Аньелли (16 месяцев), Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Маурицио Арривабене (все — по 12 месяцев), Федерико Керубини (10 месяцев 20 дней). Все они в своё время занимали руководящие должности в «Ювентусе».

Апелляционному суду предстоит решить вопрос о возобновлении судебного разбирательства. Если этот шаг будет сделан, то будет вынесено решение о штрафах и снятии очков.

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Видеоролик:

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