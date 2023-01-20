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Микель Артета: рады переходу Троссарда, он имеет обширный опыт выступлений в АПЛ

Микель Артета: рады переходу Троссарда, он имеет обширный опыт выступлений в АПЛ
Микель Артета
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о переходе в клуб полузащитника Леандро Троссарда из «Брайтона».

«Все в команде хорошо поработали, чтобы Леандро присоединился к нам. Он разносторонний игрок с отличными техническими способностями, интеллектом и обширным опытом выступлений в английской Премьер-лиге и на международной арене.

Приобретение Троссарда усилит нашу команду, ведь мы приближаемся ко второй части сезона. Все с нетерпением ждут возможности поработать с ним. Мы приветствуем Леандро и его семью в «Арсенале».

Мы отправили все необходимые документы и надеемся, что он будет доступен для участия в матче с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

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