Микель Артета: рады переходу Троссарда, он имеет обширный опыт выступлений в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о переходе в клуб полузащитника Леандро Троссарда из «Брайтона».
«Все в команде хорошо поработали, чтобы Леандро присоединился к нам. Он разносторонний игрок с отличными техническими способностями, интеллектом и обширным опытом выступлений в английской Премьер-лиге и на международной арене.
Приобретение Троссарда усилит нашу команду, ведь мы приближаемся ко второй части сезона. Все с нетерпением ждут возможности поработать с ним. Мы приветствуем Леандро и его семью в «Арсенале».
Мы отправили все необходимые документы и надеемся, что он будет доступен для участия в матче с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
Офсайд Рашфорда и таблица справедливости. ХиТ#130
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