«Арсенал» объявил о переходе Леандро Троссарда

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе бельгийского полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда. Сообщается, что игрок подписал долгосрочный контракт. Троссард будет выступать за «канониров» под 19-м номером.

Леандро Троссард Фото: ФК «Арсенал» Лондон

Ранее появилась информация, что футболист отстранён от тренировок с «Брайтоном». Троссард пропустил игру с «Ливерпулем» (3:0).



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги игрок в 16 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре он провёл три игры за сборную Бельгии.

Игрок выступает в английском первенстве с 2019 года, в «Брайтон» он перешёл из «Генка». За сборную Бельгии он в общей сложности провёл 24 матча, забив пять мячей.

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