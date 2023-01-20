Польский полузащитник «Специи» Якуб Кивёр перейдёт в «Арсенал»

Полузащитник итальянской «Специи» Якуб Кивёр перейдёт в лондонский «Арсенал». Стороны подписали необходимые документы, теперь поляк прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование, после чего подпишет контракт до 2028 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



В текущем сезоне Серии А Кивёр провёл за «Специю» 17 матчей, в которых получил три жёлтые карточки. На чемпионате мира в Катаре игрок принял участие во всех четырёх матчах польской команды.



Ранее «Арсенал» объявил о подписании бельгийского полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда.



Команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 47 очков и опережая «Манчестер Сити» на пять баллов. При этом «канониры» имеют матч в запасе.

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