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«Ливерпуль» может купить Маунта летом. «Челси» намерен удержать игрока

«Ливерпуль» может купить Маунта летом. «Челси» намерен удержать игрока
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт летом может перебраться в «Ливерпуль». Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, мерсисайдцы заинтересованы в услугах хавбека. В связи с этим боссы синих начали новые переговоры о продлении контракта с англичанином. Текущее соглашение Маунта с командой истекает летом 2024 года. В команде уверены, что убедят его остаться. Сейчас Мэйсон получает € 75 тыс. в неделю — одну из самых низких зарплат в клубе.

Мэйсон Маунт — воспитанник «Челси». Он находится в структуре команды свыше 17 лет. В 26 матчах за команду в нынешнем сезоне Маунт забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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