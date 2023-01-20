Роберто Фирмино подтвердил желание остаться в «Ливерпуле»
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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что хочет продолжить выступления в составе английской команды.
«Здесь классно играть в футбол с отличными футболистами. Я счастлив здесь. Намерен остаться помогать «Ливерпулю», — приводит слова Фирмино журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего бразильского футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Однако Фирмино, чей контракт истекает в конце сезона, намерен подписать с «Ливерпулем» новое соглашение до 2025 года.
В 21 матче нынешнего сезона Роберто Фирмино забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Он выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Юргене Клоппе. Видеоролик:
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