Роберто Фирмино готов отказать клубам из Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино готов отказаться от предложений ряда клубов из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.



По информации источника, приоритетом для бразильского футболиста является продление контракта с «Ливерпулем» минимум до 2025 года. Клубы из Саудовской Аравии не отступают и по-прежнему надеются убедить Фирмино перейти, однако игрок уже обозначил свою чёткую позицию.



Напомним, Фирмино перешёл в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Фирмино с мерсисайдским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. С 2014 года Фирмино вызывается в сборную Бразилии.

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