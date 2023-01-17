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Роберто Фирмино готов отказать клубам из Саудовской Аравии

Роберто Фирмино готов отказать клубам из Саудовской Аравии
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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино готов отказаться от предложений ряда клубов из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, приоритетом для бразильского футболиста является продление контракта с «Ливерпулем» минимум до 2025 года. Клубы из Саудовской Аравии не отступают и по-прежнему надеются убедить Фирмино перейти, однако игрок уже обозначил свою чёткую позицию.

Напомним, Фирмино перешёл в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Фирмино с мерсисайдским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. С 2014 года Фирмино вызывается в сборную Бразилии.

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