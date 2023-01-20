Леандро Троссард поделился эмоциями от перехода в лондонский «Арсенал»

Бельгийский полузащитник Леандро Троссард дал первое интервью в качестве футболиста «Арсенала». В лондонскую команду игрок перешёл из «Брайтона».

«Арсенал» — большой клуб, и я готов показать болельщикам, на что я способен. Все видят, как хороши у команды дела в чемпионате Англии, и я здесь, чтобы помочь осуществить свои и клубные мечты. Я буду работать изо дня в день и пытаться помочь команде достичь своих целей. Знаю, насколько Микель Артета — отличный тренер, и я надеюсь, что буду частью великих дел.



Мне сказали, что я нравлюсь «Арсеналу», что я действительно подхожу для этой системы. Мне помогает то, что я универсален и могу играть на разных позициях. В клубе с нетерпением ждут возможности поработать со мной, и я тоже.



«Арсенал» — клуб с богатой историей, и я хочу стать её частью. Именно поэтому я присоединился к этому проекту. Я очень рад быть здесь», — приводит слова Троссарда пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

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