Тренер «Челси» Поттер: Клопп – фантастический тренер, он преодолевает трудности

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в АПЛ.
«Мы говорим про одну из лучших команд, которую видела АПЛ и про одного из лучших тренеров, которого видела АПЛ. Если у вас есть травмированные футболисты, у вас есть проблемы.
Меня удивляет, когда люди говорят, что Премьер-лига – лучшая лига в мире, а потом спрашивают, удивительно ли то, что у кого-то трудности.
Юрген Клопп – фантастический парень и тренер. Они преодолеют трудности, исправят положение. Мы все знаем их способности.
«Энфилд» — непростой стадион для игры в любой момент. Это фантастический клуб. Клопп – топовый тренер. «Ливерпуль» – топовая команда.
Но мне нравится моя команда на данный момент, нравится, что мы преодолели трудный период. Это хорошее ощущение", – приводит слова Поттера Football.London.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
- 21 января 2023
-
02:48
-
02:44
-
02:43
-
02:42
-
02:41
-
02:33
-
02:26
-
01:56
-
01:55
-
01:43
-
01:33
-
01:25
-
01:04
-
00:53
-
00:50
-
00:49
-
00:27
-
00:20
-
00:10
-
00:05
-
00:01
- 20 января 2023
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:59
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:39
-
22:36
-
22:25