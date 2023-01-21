Тренер «Челси» Поттер: Клопп – фантастический тренер, он преодолевает трудности

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в АПЛ.



«Мы говорим про одну из лучших команд, которую видела АПЛ и про одного из лучших тренеров, которого видела АПЛ. Если у вас есть травмированные футболисты, у вас есть проблемы.



Меня удивляет, когда люди говорят, что Премьер-лига – лучшая лига в мире, а потом спрашивают, удивительно ли то, что у кого-то трудности.



Юрген Клопп – фантастический парень и тренер. Они преодолеют трудности, исправят положение. Мы все знаем их способности.



«Энфилд» — непростой стадион для игры в любой момент. Это фантастический клуб. Клопп – топовый тренер. «Ливерпуль» – топовая команда.



Но мне нравится моя команда на данный момент, нравится, что мы преодолели трудный период. Это хорошее ощущение", – приводит слова Поттера Football.London.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: