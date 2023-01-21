«Челси» совершил 14 трансферов при новых владельцах, потратив в сумме более € 500 млн

14 новых футболистов подписал лондонский «Челси» при новых владельцах во главе с Тоддом Боули.



Еще одним новичком лондонского клуба стал 20-летний вингер Нони Мадуэке, которого «Челси» купил у ПСВ примерно за € 35 млн.



Этот трансфер стал 14-м для «синих» под руководством новых владельцев.



В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратили более € 500 млн с учётом возможных бонусов и выплат за аренды.



Помимо Мадуэке, «Челси» подписал Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.



Добавим, что в зимнее трансферное окно в «Челси» перешли шесть футболистов. Это Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик и Мадуэке.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: