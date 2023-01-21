Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Мухин признался, что он не толстеет после возвращения из отпуска

Максим Мухин признался, что он не толстеет после возвращения из отпуска
Комментарии

Хавбек ЦСКА Максим Мухин сообщил, что у него не появляются проблемы с лишним весом после возвращения из отпуска. Столичный клуб в четверг, 19 января, обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 в контрольной встрече на учебно‑тренировочном сборе в ОАЭ. Второй сбор команда Владимира Федотова проведёт в Турции.

«У меня такой метаболизм, что я могу много кушать, жир не откладывается. В отпуске я выполняю задания, которые присылает тренер. У меня всё хорошо», — цитирует Мухина «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров, на 13 очков отставая от лидирующего «Зенита». Российская Премьер-Лига возобновится 3 марта.

Максим Мухин в девяти матчах отечественного первенства стал автором двух ассистов и получил четыре жёлтые карточки.

Новость по теме
Максим Мухин: ЦСКА закончит сезон на втором месте. «Зенит» — чемпион
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023