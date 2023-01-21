Максим Мухин признался, что он не толстеет после возвращения из отпуска

Хавбек ЦСКА Максим Мухин сообщил, что у него не появляются проблемы с лишним весом после возвращения из отпуска. Столичный клуб в четверг, 19 января, обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 в контрольной встрече на учебно‑тренировочном сборе в ОАЭ. Второй сбор команда Владимира Федотова проведёт в Турции.
«У меня такой метаболизм, что я могу много кушать, жир не откладывается. В отпуске я выполняю задания, которые присылает тренер. У меня всё хорошо», — цитирует Мухина «Матч ТВ».
ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров, на 13 очков отставая от лидирующего «Зенита». Российская Премьер-Лига возобновится 3 марта.
Максим Мухин в девяти матчах отечественного первенства стал автором двух ассистов и получил четыре жёлтые карточки.
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