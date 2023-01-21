Чижек: в «Сочи» многое будет зависеть от выполнения просьб Бердыева по трансферам

Чешский футболист Томаш Чижек, ранее выступавший в казанском «Рубине» и ФК «Москва», прокомментировал назначения российских специалистов Курбана Бердыева и Дмитрия Кириченко в тренерский штаб «Сочи».
«Здорово, что Курбан Бердыев вернулся в Россию. У Бекиевича есть редкий талант находить сильных игроков. Он может разглядеть перспективу там, где другие её не заметят. В «Сочи» многое будет зависеть от того, будут ли выполняться просьбы Бердыева по трансферам или нет.
Диму Кириченко я тоже хорошо помню по ФК «Москва». Он отличный человек. Рад, что Курбан Бекиевич и Дима успешно работают вместе. Хочу пожелать удачи им в «Сочи», – приводит слова Чижека Metaratings.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. Лидирует «Зенит» (42).
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