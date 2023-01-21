Зидан хочет возглавить «Ювентус». Ради этого он отказался работать в пяти сборных

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет возглавить туринский «Ювентус», игроком которого являлся с 1996 по 2001 год. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.
По информации источника, Зидан хочет работать только в «Ювентусе». Руководство туринцев же не рассматривает возможность смены главного тренера, доверяя Массимилиано Аллегри. Сообщается также, что Зидан, ожидая возможности возглавить «старую синьору», отклонил предложения о работе в пяти национальных командах. Легенда французского футбола отказался тренировать сборные Португалии, Бразилии, США, Катара и ОАЭ.
В качестве главного тренера Зидан работал только в «Реале», завоевав с мадридским клубом 11 трофеев, в том числе трижды одержав победу в Лиге чемпионов и дважды в чемпионате Испании.
Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом
- 21 января 2023
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