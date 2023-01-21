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Тухель хочет работать в «Реале» или «Барселоне». Тренер изучает испанский язык

Тухель хочет работать в «Реале» или «Барселоне». Тренер изучает испанский язык
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Бывший главный тренер «ПСЖ» и лондонского «Челси» Томас Тухель хочет поработать в чемпионате Испании. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Тухель продолжает изучать испанский язык. Приоритетным клубом для немца является «Барселона». Экс-наставник «Челси» рассматривает возможность работы в каталонском клубе. Также Тухель может быть заинтересован в том, чтобы возглавить мадридский «Реал». Помимо грандов испанского футбола, немецкий специалист может обратить своё внимание на туринский «Ювентус».

Тухель выиграл с «ПСЖ» шесть трофеев, в том числе одержав победу в двух розыгрышах чемпионата Франции (2019, 2020). В 2021 году немец привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов, а в 2022 году помог лондонцам завоевать Суперкубок Европы и выиграть Клубный чемпионат мира.

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