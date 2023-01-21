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Гуллит: Зиеш идеально вписался бы в «Барселону»

Гуллит: Зиеш идеально вписался бы в «Барселону»
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нидерландов Руд Гуллит выразил мнение, что хавбек лондонского клуба Хаким Зиеш мог бы проявить себя в «Барселоне».

«Думаю, в испанской лиге он снова был бы самим собой. В Англии Зиеш никогда не достигал того уровня, который демонстрировал в «Аяксе». Я хотел бы увидеть, как он играет в Испании. Думаю, что Зиеш идеально вписался бы в «Барселону» и добился бы успеха», — приводит слова Гуллита Ziggo Sport Totaal.

Напомним, Зиеш перешёл в «Челси» из амстердамского «Аякса» в 2020 году. В нынешнем сезоне 29-летний марокканский полузащитник принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу. С 2015 года Зиеш вызывается в сборную Марокко.

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