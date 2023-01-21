Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зиньковский: Абаскаль наладил атмосферу в «Спартаке». Коллектив сплочён

Зиньковский: Абаскаль наладил атмосферу в «Спартаке». Коллектив сплочён
Комментарии

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский рассказал об адаптации в московском клубе и работе на тренировочных сборах красно-белых.

«Всё отлично, потрясающие эмоции. Привыкаю, в команде всё хорошо, меня отлично приняли. На адаптацию понадобилось несколько недель. Счастлив, что в команде, на сборах. Отличная атмосфера в клубе. Это главное. Гильермо Абаскаль наладил атмосферу в «Спартаке», чувствуется домашняя, семейная атмосфера, сплочённость коллектива. Это самое главное и поможет нам в чемпионате.

Доволен прежде всего, что идём на лидирующих позициях в чемпионате, дальше прошли в Кубке России. Много чего нужно улучшать и в командном, и в личном плане. Хотелось бы больше голевых действий, для меня как для атакующего игрока это важно и нужно. Будем это улучшать на сборах и дальше в чемпионате», — сказал Зиньковский в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Зиньковский стал игроком «Спартака» летом прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Шалимов: ситуация с Промесом — шанс для Зиньковского его подвинуть, забивая на сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023