Зиньковский: Абаскаль наладил атмосферу в «Спартаке». Коллектив сплочён

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский рассказал об адаптации в московском клубе и работе на тренировочных сборах красно-белых.



«Всё отлично, потрясающие эмоции. Привыкаю, в команде всё хорошо, меня отлично приняли. На адаптацию понадобилось несколько недель. Счастлив, что в команде, на сборах. Отличная атмосфера в клубе. Это главное. Гильермо Абаскаль наладил атмосферу в «Спартаке», чувствуется домашняя, семейная атмосфера, сплочённость коллектива. Это самое главное и поможет нам в чемпионате.



Доволен прежде всего, что идём на лидирующих позициях в чемпионате, дальше прошли в Кубке России. Много чего нужно улучшать и в командном, и в личном плане. Хотелось бы больше голевых действий, для меня как для атакующего игрока это важно и нужно. Будем это улучшать на сборах и дальше в чемпионате», — сказал Зиньковский в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Зиньковский стал игроком «Спартака» летом прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.