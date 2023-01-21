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«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ
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Сегодня, 21 января, состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» играл с «Челси». Матч прошёл на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток главного арбитра Майкла Оливера прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гости быстро открыли счёт в матче, когда на третьей минуте Кай Хаверц поразил ворота после ошибки Алисона, но в итоге мяч не был засчитан по решению VAR из-за офсайда у немца. В последующие минуты «Челси» имел множество моментов для взятия ворот, однако сделать этого не сумел. К концу первого тайма мерсисайдцы практически сравнялись с синими по ударам.

Во второй половине матча «Ливерпуль» перехватил инициативу и стал часто угрожать воротам Кепы Аррисабалаги. Однако подопечные Грэма Поттера были внимательны в обороне и смогли отстоять матч на ноль. Встреча закончилась вничью — 0:0.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
21 января 2023, суббота. 15:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Челси
Лондон
Комментарии
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