«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ

Сегодня, 21 января, состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» играл с «Челси». Матч прошёл на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток главного арбитра Майкла Оливера прозвучал в 15:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гости быстро открыли счёт в матче, когда на третьей минуте Кай Хаверц поразил ворота после ошибки Алисона, но в итоге мяч не был засчитан по решению VAR из-за офсайда у немца. В последующие минуты «Челси» имел множество моментов для взятия ворот, однако сделать этого не сумел. К концу первого тайма мерсисайдцы практически сравнялись с синими по ударам.
Во второй половине матча «Ливерпуль» перехватил инициативу и стал часто угрожать воротам Кепы Аррисабалаги. Однако подопечные Грэма Поттера были внимательны в обороне и смогли отстоять матч на ноль. Встреча закончилась вничью — 0:0.
- 21 января 2023
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