Мукоко прокомментировал подписание контракта с «Боруссией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Не секрет, что я хорошо себя чувствую в BVB. Я играл в юношеских командах, делал здесь свои первые шаги в профессиональном футболе и теперь готов сделать следующий шаг в своём развитии вместе с клубом. Чувствую доверие тренерского штаба, и у меня здесь есть среда, в которой смогу отлично развиваться. Конечно, я польщён интересом других клубов, но в конечном итоге это решение было принято от сердца. Болельщики всегда меня поддерживали, и я хочу отблагодарить их и клуб», — приводит слова Мукоко официальный сайт «Боруссии».

Контракт Мукоко с клубом был продлён до 2026 года. Ранее футболистом интересовалась «Барселона».