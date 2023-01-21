Мукоко прокомментировал подписание контракта с «Боруссией»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко прокомментировал подписание контракта с клубом.
«Не секрет, что я хорошо себя чувствую в BVB. Я играл в юношеских командах, делал здесь свои первые шаги в профессиональном футболе и теперь готов сделать следующий шаг в своём развитии вместе с клубом. Чувствую доверие тренерского штаба, и у меня здесь есть среда, в которой смогу отлично развиваться. Конечно, я польщён интересом других клубов, но в конечном итоге это решение было принято от сердца. Болельщики всегда меня поддерживали, и я хочу отблагодарить их и клуб», — приводит слова Мукоко официальный сайт «Боруссии».
Контракт Мукоко с клубом был продлён до 2026 года. Ранее футболистом интересовалась «Барселона».
Новость по темеМукоко продлил контракт с дортмундской «Боруссией» до 2026 года
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