Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: хочется верить в положительные решения после встречи РФС и УЕФА

Дмитрий Булыкин: хочется верить в положительные решения после встречи РФС и УЕФА
Комментарии

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей встрече руководителей РФС и УЕФА, которая запланирована на 24 января. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Мне хочется верить в положительный исход. Я всё-таки надеюсь, что спорт вне политики, но международная ситуация такая, что сразу не разрешат. Всё равно надеюсь на какие-либо положительные решения после встречи РФС и УЕФА», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российская сборная и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катар, однако не сумела этого сделать.

В конце минувшего года активно обсуждался вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, было объявлено о создании рабочей группы, которая изучит плюсы и минусы подобного решения.

Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023