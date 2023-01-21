Дмитрий Булыкин: хочется верить в положительные решения после встречи РФС и УЕФА

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей встрече руководителей РФС и УЕФА, которая запланирована на 24 января. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».
«Мне хочется верить в положительный исход. Я всё-таки надеюсь, что спорт вне политики, но международная ситуация такая, что сразу не разрешат. Всё равно надеюсь на какие-либо положительные решения после встречи РФС и УЕФА», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, российская сборная и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катар, однако не сумела этого сделать.
В конце минувшего года активно обсуждался вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, было объявлено о создании рабочей группы, которая изучит плюсы и минусы подобного решения.
- 21 января 2023
-
19:40
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:25
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14