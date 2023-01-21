Дмитрий Булыкин: хочется верить в положительные решения после встречи РФС и УЕФА

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей встрече руководителей РФС и УЕФА, которая запланирована на 24 января. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Мне хочется верить в положительный исход. Я всё-таки надеюсь, что спорт вне политики, но международная ситуация такая, что сразу не разрешат. Всё равно надеюсь на какие-либо положительные решения после встречи РФС и УЕФА», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российская сборная и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катар, однако не сумела этого сделать.



В конце минувшего года активно обсуждался вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, было объявлено о создании рабочей группы, которая изучит плюсы и минусы подобного решения.