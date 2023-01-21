«Эспаньол» обыграл «Бетис» с минимальным счётом в матче 18-го тура Ла Лиги

Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Эспаньол» принимал «Бетис». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Игра проходила на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Главный арбитр встречи Пабло Гонсалес Фуэртес дал стартовый свисток в 18:15 по московскому времени. Гол Мартина Брейтуэйта, забитый на 43-й минуте, оказался единственным в матче.

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«Бетис» остался на пятом месте в испанской Примере. На счету клуба 28 очков в 17 играх. «Эспаньол» вышел на 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков в 18 встречах. В следующем матче «Эспаньол» встретится с «Альмерией», а «Бетис» сыграет с «Хетафе».