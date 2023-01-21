Аспиликуэта провёл 500-й матч за «Челси». Это рекорд среди иностранных игроков клуба

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта провел 500-й матч за «Челси». Игрок появился на поле в матче английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0) на 81-й минуте, заменив Трево Чалобу.
Аспиликуэта стал первым иностранным игроком в истории «Челси», который провёл 500 матчей за клуб. Рекордсменом по количеству игр за «аристократов» является Рон Харрис (795 матчей). Питер Бонетти провёл за «Челси» 729 игр, Джон Терри — 717, Фрэнк Лэмпард — 648, а Джон Холлинс — 592.
В матче с «Ливерпулем» «Челси» быстро открыл счёт в матче, когда на третьей минуте Кай Хаверц поразил ворота после ошибки Алисона, но в итоге мяч не был засчитан по решению VAR из-за офсайда у немца. В последующие минуты «Челси» имел множество моментов для взятия ворот, однако сделать этого не сумел. К концу первого тайма мерсисайдцы практически сравнялись с синими по ударам.
Во второй половине матча «Ливерпуль» перехватил инициативу и стал часто угрожать воротам Кепы Аррисабалаги. Однако подопечные Грэма Поттера были внимательны в обороне и смогли отыграть матч на ноль.
- 21 января 2023
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:19
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:10
-
21:01
-
20:56
-
20:54
-
20:43
-
20:40
-
20:27
-
20:20
-
20:18
-
20:09
-
20:04
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:40
-
19:35
-
19:25
-
19:23