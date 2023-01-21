Сесар Аспиликуэта прокомментировал достижение отметки в 500 матчей за «Челси»
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Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал 500-й сыгранный матч за клуб. Он пришёлся на игру с «Ливерпулем» (0:0) в английской Премьер-лиге.
Я действительно горжусь и польщён тем, что провёл 500 игр за «Челси». Я никогда не обращал внимания на индивидуальные достижения, так как команда есть и всегда будет той силой, которая гонит меня вперёд. Тем не менее это привилегия быть частью избранным в группу легенд», — написал Аспиликуэта в «Твиттере».
Сесар Аспиликуэта стал игроком «Челси» летом 2012 года. Спустя 10 лет испанец мог покинуть клуб и перейти на правах свободного агента в «Барселону», но решил продлить контракт с синими на два сезона.
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