Роналду инициирует трансфер бывшего партнёра по «Реалу» в «Аль-Наср»

Саудовский «Аль-Наср» хочет подписать бразильского защитника «Олимпиакоса» Марсело, сообщает в своём «твиттере» журналист Аарон Домингес.

По сведениям источника, саудовский клуб интересуется экс-капитаном «Реала», однако пока нет информации, когда именно 34-летний футболист может получить предложение. Инициатором приглашения Марсело является форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который длительное время выступал вместе с Марсело в мадридском «Реале».

Напомним, Марсело был футболистом «Реала» с 2007 по 2022 год. В 546 матчах за команду защитник забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. С сентября 2022 года Марсело выступает за «Олимпиакос», с которым подписал контракт до лета 2023-го.

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