СМИ: Моуринью не будет выпускать Дзаньоло на поле до окончания зимнего трансферного окна

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью совместно с руководителями итальянского клуба принял решение, что полузащитник Николо Дзаньоло не будет появляться в матчах за команду во время январского трансферного окна. Об этом сообщает Il Messaggero.

23-летний Дзаньоло может уйти из клуба, поэтому Моуринью не собирается выпускать игрока на поле до момента, пока он не покинет команду или не закончится зимнее трансферное окно. Николо пропустит матчи со «Специей» и «Наполи» в чемпионате Италии.

Николо Дзаньоло стал игроком «Ромы» летом 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с римлянами истекает летом 2024 года.

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