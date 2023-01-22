Агент Камавинга опроверг слухи об уходе игрока из «Реала»

Агент Джошуа Барнетт опроверг слухи о том, что Эдуарду Камавинга уйдёт из «Реала» в аренду.
«Это неправда. Конечно, каждый клуб в мире хотел бы его видеть, но он очень счастлив в «Мадриде», а клуб доволен Камавинга», — сказал Барнетт в интервью инсайдеру Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что клубы английской Премьер-лиги, среди которых «Челси» и «Арсенал», отправили запрос о возможной аренде 20-летнего футболиста, испытывающего проблемы с игровой практикой в «Реале». Камавинга в 26 матчах во всех турнирах провёл на поле 1042 минуты (45%), отметившись результативной передачей.
Эдуарду Камавинга стал игроком «Реала» летом 2022 года, перейдя из «Ренна». Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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