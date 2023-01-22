Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» в матче Примеры с «Вальядолидом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 18-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 с «Вальядолидом» (3:0).
«В этой игре мы смогли измениться. Мы демонстрировали хорошую игру с самого начала, а не только во втором тайме, как было ранее. Теперь необходимо прийти к стабильности. Гризманн? Для нас важен каждый футболист, и Антуан, несомненно, тоже. Его работа и история в этом клубе говорят за себя.
У нас прекрасные болельщики, их поддержка — лучшее, что происходило со мной в клубе. Они преданы команде, независимо от результатов. Как тренер в ответ на это я могу дать только конкурентоспособную игру своей команды. Дух команды силён», — приводит слова Симеоне AS.
«Атлетико М» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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