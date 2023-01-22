Роман Павлюченко: искренне радуюсь за Алексея Миранчука — он нашёл свою команду
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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.
«Миранчук – молодец. Надеюсь, в дальнейшем ему будут доверять больше. Он не играет все игры в стартовом составе, но я знаю Лёшу, знаю качества футбольные. Он молодец, может быть, нашёл свою команду, потому что в «Аталанте» ему не столько доверяли, как сейчас. Дай бог, чтобы он забивал, прогрессировал. Я только искренне радуюсь за него», – сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Алексей Миранчук забил гол в ворота «Фиорентины» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Мяч стал единственным в игре. «Торино» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.
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