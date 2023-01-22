Форвард «Аль-Насра» Дарбо перешёл в «Астану». Он освободил легионерскую позицию
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Нападающий «Аль-Насра» Дембо Дарбо стал игроком казахстанской «Астаны». Об этом сообщается на сайте саудовской команды. Вероятно, речь идёт об аренде с правом выкупа.
24-летний Дарбо перешёл в «Аль-Наср» из белорусского клуба «Солигорск» летом 2022 года. В 16 матчах за команду он забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между «Аль-Насром» и Дарбо истекает летом 2025 года.
Вероятно, Дарбо был отпущен «Аль-Насром», чтобы освободить легионерскую позицию под новый звёздный переход саудовского клуба. Сообщалось, что «Аль-Наср» может пригласить в команду защитника Марсело, который ныне выступает за греческий «Олимпиакос».
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра». Видеоролик:
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