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Фабио Капелло: многие клубы Серии А хотели бы видеть Миранчука у себя в команде

Фабио Капелло: многие клубы Серии А хотели бы видеть Миранчука у себя в команде
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке. По мнению специалиста, россиянин на хорошем счету в чемпионате Италии.

«Как оцениваю карьеру Миранчука в Италии? Алексей на хорошем счету. Думаю, многие клубы Серии А хотели бы видеть у себя в команде такого игрока», — сказал Капелло «РБ Спорт»

21 января «Торино» в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0. Победный гол на свой счёт записал Миранчук. В текущем сезоне 27-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах. Алексей Миранчук арендован «Торино» у «Аталанты» до конца сезона. «Торино» имеет право выкупа российского футболиста, выступающего в Италии с сентября 2020 года.

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