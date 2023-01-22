Фабио Капелло: многие клубы Серии А хотели бы видеть Миранчука у себя в команде

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке. По мнению специалиста, россиянин на хорошем счету в чемпионате Италии.

«Как оцениваю карьеру Миранчука в Италии? Алексей на хорошем счету. Думаю, многие клубы Серии А хотели бы видеть у себя в команде такого игрока», — сказал Капелло «РБ Спорт»



21 января «Торино» в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0. Победный гол на свой счёт записал Миранчук. В текущем сезоне 27-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах. Алексей Миранчук арендован «Торино» у «Аталанты» до конца сезона. «Торино» имеет право выкупа российского футболиста, выступающего в Италии с сентября 2020 года.