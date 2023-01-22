«Ювентус» объявил о скидке в 15% на билеты после того, как клуб лишили 15 очков в Серии А

Туринский «Ювентус» в своих соцсетях объявил акцию для болельщиков, желающих попасть на матч 19-го тура чемпионата Италии с «Аталантой». Билет на эту встречу можно купить с 15%-ной скидкой. Этот факт остался бы непримечательным, если бы не то, что двумя днями ранее клуб лишили 15 очков в Серии А по делу о финансовых махинациях.

Матч между «Ювентусом» и «Аталантой» пройдёт сегодня, 22 января. Встреча начнётся в 22:45 мск. После того как «Ювентус» лишили 15 очков, он опустился на 10-ю строчку турнирной таблицы и теперь отстаёт от лидера чемпионата Италии «Наполи» на 28 очков.

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Видеоролик:

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.