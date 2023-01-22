Холанд превзошёл по количеству голов обладателей «Золотой бутсы» прошлого сезона АПЛ

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимает «Вулверхэмптон», нападающий хозяев Эрлинг Холанд забил три гола за 14 минут. Благодаря этому норвежец сумел довести общий счёт своих голов до 25 и превзойти показатели обладателей «Золотой бутсы» прошлого розыгрыша чемпионата.

По итогам кампании 2021/2022 награду лучшему бомбардиру разделили между собой нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Оба футболиста сумели забить в ворота соперников по 23 мяча. В текущем сезоне египтянин за мерсисайдцев забил всего семь мячей в Премьер-лиге, а у корейца за «шпор» четыре гола.

Ближайшие преследователи Холанда в списке лучших бомбардиров — Гарри Кейн из «Тоттенхэма», у которого 15 мячей, и Айван Тони из «Брентфорда» с 13 голами.

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