Эрлинг Холанд оформил четыре хет-трика быстрее всех в истории АПЛ

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» нападающий «горожан» Эрлинг Холанд оформил уже свой четвёртый хет-трик по ходу нынешнего сезона. Как сообщает статистический портал Opta Sport, норвежец побил рекорд, потратив на это всего лишь 19 матчей.

Предыдущему рекордсмену, экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Руду ван Нистелрою, потребовалось 65 матчей на то, чтобы забить четыре хет-трика в Премьер-лиге. В числе других игроков с самыми высокими показателями находятся Луис Суарес (81, «Ливерпуль»), Алан Ширер (86, «Ньюкасл Юнайтед») и Робби Фаулер (89, «Ливерпуль»).

Всего у норвежца 25 матчей в своём дебютном сезоне в английском чемпионате. Также на его счету три результативные передачи.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ