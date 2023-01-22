«Барселона» — «Хетафе»: стартовые составы на матч 18-го тура Ла Лиги

Сегодня, 22 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» сыграет с «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Барселона»: тер Штеген — С. Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Фати, Рафинья.
«Хетафе»: Сория — Суарес, Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас — Аленья, Милья, Альгобия — Майораль, Унал.
«Барселона» является лидером испанского чемпионата — у подопечных Хави 41 очко по итогам 16 встреч, а в последних пяти играх у них четыре победы и одна ничья. «Хетафе» находится на 17-м месте около зоны вылета. В последних пяти встречах они трижды потерпели поражение, один раз победили и единожды сыграли вничью.
- 22 января 2023
-
20:33
-
20:20
-
20:19
-
20:09
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:20
-
19:06
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:55
-
18:53
-
18:48
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:13
-
18:07
-
17:54
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:39
-
16:20