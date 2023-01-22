«Барселона» — «Хетафе»: стартовые составы на матч 18-го тура Ла Лиги

Сегодня, 22 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» сыграет с «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: тер Штеген — С. Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Фати, Рафинья.

«Хетафе»: Сория — Суарес, Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас — Аленья, Милья, Альгобия — Майораль, Унал.

«Барселона» является лидером испанского чемпионата — у подопечных Хави 41 очко по итогам 16 встреч, а в последних пяти играх у них четыре победы и одна ничья. «Хетафе» находится на 17-м месте около зоны вылета. В последних пяти встречах они трижды потерпели поражение, один раз победили и единожды сыграли вничью.