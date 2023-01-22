Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гус Хиддинк: ассоциирую российский футбол с Аршавиным. Он выдающийся игрок

Гус Хиддинк: ассоциирую российский футбол с Аршавиным. Он выдающийся игрок
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, с каким игроком у него ассоциируется российский футбол.

«С каким футболистом я ассоциирую российский футбол? С Андреем Аршавиным. Он выдающийся игрок для меня и россиян», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранцем, возглавившим российскую национальную команду. В 2008 году специалист привёл команду к бронзовым медалям чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче того турнира российские футболисты сумели обыграть одного из главных фаворитов Евро – сборную Нидерландов – со счётом 3:1, Андрей Аршавин забил третий гол своей команды в экстра-тайме.

Новость по теме
Аршавин: «Зенит» достойно компенсировал потерю Юри Алберто

Андрей Аршавин объясняет, почему предпочёл Анюкова, а не Марио

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023