Гус Хиддинк: ассоциирую российский футбол с Аршавиным. Он выдающийся игрок
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, с каким игроком у него ассоциируется российский футбол.
«С каким футболистом я ассоциирую российский футбол? С Андреем Аршавиным. Он выдающийся игрок для меня и россиян», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».
Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранцем, возглавившим российскую национальную команду. В 2008 году специалист привёл команду к бронзовым медалям чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче того турнира российские футболисты сумели обыграть одного из главных фаворитов Евро – сборную Нидерландов – со счётом 3:1, Андрей Аршавин забил третий гол своей команды в экстра-тайме.
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