Аршавин: «Зенит» достойно компенсировал потерю Юри Алберто

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клуб достойно компенсировал потерю бразильского нападающего Юри Алберто, который перешел в «Коринтианс».



«Пока мне видится, что «Зенит» достойно компенсировал потерю Юри Алберто. Надеюсь, что и финансово клуб сумеет возвратить деньги. И Ренан с Ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают.



Перед переговорами, когда был разговор о том, кто нам доступен, Ренан был главной идей, что его надо брать обязательно. Без него сделка была неинтересна. Все его хвалят, он молодой, талантливый, сам я не видел.



Ду Кейрос вряд ли будет в основном составе, но должен быть, по моим оценкам, 12‑м, 13‑м или 14‑м футболистом для «Зенита».



Только и слышал про Педро еще с лета. Говорили, что он сильнее футболиста, которого купил «Реал» (Эндрика), но это все слова, им не нужно уделять особого внимания. Но нам нужно потрогать, пощупать и увидеть его в нашем чемпионате», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



Юри Алберто в составе «Зенита» провел 15 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.



Летом прошлого года форвард перешел в «Коринтианс» из «Зенита» на правах аренды на один сезон. 10 января было объявлено о сделке между клубами с участием нескольких футболистов, Алберто перешел в бразильский клуб на полноценной основе, при этом «сине‑бело‑голубые» получат 50% от цены игрока при следующем трансфере. Также в «Зенит» перешли футболисты Роберт Ренан и Ду Кейрос, плюс клуб получил приоритетное право выкупа 16‑летнего Педро из «Коринтианса».

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