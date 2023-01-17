Аршавин: «Зенит» достойно компенсировал потерю Юри Алберто

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клуб достойно компенсировал потерю бразильского нападающего Юри Алберто, который перешел в «Коринтианс».
«Пока мне видится, что «Зенит» достойно компенсировал потерю Юри Алберто. Надеюсь, что и финансово клуб сумеет возвратить деньги. И Ренан с Ду Кейросом сыграют ту роль, которую от них ожидают.
Перед переговорами, когда был разговор о том, кто нам доступен, Ренан был главной идей, что его надо брать обязательно. Без него сделка была неинтересна. Все его хвалят, он молодой, талантливый, сам я не видел.
Ду Кейрос вряд ли будет в основном составе, но должен быть, по моим оценкам, 12‑м, 13‑м или 14‑м футболистом для «Зенита».
Только и слышал про Педро еще с лета. Говорили, что он сильнее футболиста, которого купил «Реал» (Эндрика), но это все слова, им не нужно уделять особого внимания. Но нам нужно потрогать, пощупать и увидеть его в нашем чемпионате», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Юри Алберто в составе «Зенита» провел 15 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
Летом прошлого года форвард перешел в «Коринтианс» из «Зенита» на правах аренды на один сезон. 10 января было объявлено о сделке между клубами с участием нескольких футболистов, Алберто перешел в бразильский клуб на полноценной основе, при этом «сине‑бело‑голубые» получат 50% от цены игрока при следующем трансфере. Также в «Зенит» перешли футболисты Роберт Ренан и Ду Кейрос, плюс клуб получил приоритетное право выкупа 16‑летнего Педро из «Коринтианса».
- 17 января 2023
-
05:37
-
05:29
-
04:41
-
04:36
-
04:17
-
04:09
-
03:54
-
03:33
-
03:32
-
03:03
-
02:55
-
02:45
-
02:44
-
02:37
-
02:13
-
01:40
-
00:57
-
00:49
-
00:45
-
00:33
-
00:19
-
00:17
- 16 января 2023
-
23:58
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:20
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:25